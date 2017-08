Spanien løslader tysk forfatter efter anholdelse

Dogan Akhanli, der bor i Köln, blev anholdt, da Tyrkiet via Interpol udsendte en anholdelsesordre. Sigtelserne mod forfatteren er uklare. Tyske embedsmænd siger, at tyrkernes handling er politisk motiveret.

Anholdelsen af den 60-årige tyske forfatter, som forlod Tyrkiet til fordel for Tyskland for 25 år siden, har vakt stor opsigt i Tyskland.

Her har flere fremtrædende politikere sagt, at Tyrkiet foretager en "jagt" på personer, der bor i EU. De er kritiske over for den tyrkiske regering under præsident Recep Tayyip Erdogan.

Den tyske forfatter blev anholdt lørdag i sit hotel i Granada, rapporterer nyhedsmagasinet Der Spiegel.

Den tyske udenrigsminister, Sigmar Gabriel, diskuterede sagen med sin spanske kollega, Alfonso Dastis, lørdag.

Forholdet mellem Tyrkiet og Tyskland er blevet stadigt mere forværret efter et kupforsøg sidste sommer.

Der bor over tre millioner etniske tyrkere i forbundsrepublikken, og de tyrkiske myndigheder har varetægtsfængslet adskillige tyske statsborgere - deriblandt den tyrkisk-tyske journalist Deniz Yucel, som er korrespondent for avisen Die Welt i Istanbul.

Akhanli har skrevet om tyrkernes drab på armenere i Det Osmanniske Rige.

Hundredvis af personer blev tidligere på måneden stillet for retten i Ankara, hvor de er anklaget for at konspirere mod Erdogans regering.

De mange mistænkte er blandt dem, som er anklaget for at planlægge et militært kup mod regeringen sidste år. Kuppet blev ifølge de tyrkiske myndigheder planlagt af Erdogans ærkefjende, Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA.

Fethullah Gülen, som er bosat i Pennsylvania, nægter alle anklager mod ham.