USA's præsident, Barack Obama, er blevet kaldt en horeunge af Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte. Nu har Obama aflyst et møde mellem de to. Arkivfoto.

Spændinger i omstridt øhav stjæler fokus på topmøde i Asien

Et af målene med det årlige møde er ellers at skabe harmoni mellem medlemslandene og andre af regionens aktører. Men kineserne har skabt dårlig stemning i regionen igennem en længere periode.

Når der i denne uge er topmøde i Laos for de sydøstasiatiske landes organisation, Asean, er det med politiske spændinger øverst på dagsordenen.

Kinas aggressive fremfærd i Det Sydkinesiske Hav har sat gang i store kontroverser i det sydlige Asien. En række af Aseans medlemslande som Filippinerne, Malaysia og Vietnam gør krav på nogle af havets områder og øer. Mange af disse områder ligger langt fra Kina.

USA deltager også ved topmødet, hvor man har mange allierede.

Amerikanerne, der har patruljeret Det Sydkinesiske Hav i årevis, vil heller ikke anerkende kinesernes krav på området. Skibe fra flåden sejler ifølge nyhedsbureauet Reuters jævnligt tæt forbi øerne for at vise, at USA ikke accepterer Kinas krav.

Kina benægter enhver form for aggressiv adfærd i Det Sydkinesiske Hav, selv om man ifølge AFP i månedsvis har intensiveret bebyggelse og aktivitet i området, der er en af verdens mest benyttede handelsruter.

I stedet beskylder Kina USA for at hvirvle unødige spændinger op.

I juli afgjorde Den Faste Voldgiftsret i Haag, at Kina ikke har krav på området.

Sagen var blevet rejst af Filippinerne. Fra Beijing har man imidlertid ikke rystet på hånden, og man nægter at anerkende dommen.

Topmødet i Laos finder sted mellem tirsdag og torsdag. Ud over Aseans ti medlemslande vil blandt andet Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Indien, Rusland og USA være til stede.

Filippinerne er en af Aseans mest markante medlemmer, og landet har hidtil været en af USA's tættest allierede i kontroversen med Kina.

Men et planlagt møde mellem de to landes præsidenter er blevet aflyst, efter at Filippinernes Rodrigo Duterte kaldte Barack Obama en "horeunge".

Den bramfri udtalelse faldt, efter at Obama har kritiseret Dutertes hårde linje imod kriminelle.