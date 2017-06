Sort bjørn dræber vildfaren teenager under bjergløb i Alaska

Det skulle vise sig at blive skæbnesvangert for den 16-årige dreng fra byen Anchorage, for her mødte han en sort bjørn, der i et sjældent set angreb på mennesker dræbte ham.

Patrick Cooper var nået forbi halvvejsmærket og var på vej mod målstregen i et populært bjergløb i Alaska, da han af uransagelige årsager svingede af stien og farede vild søndag.

Cooper begyndte at løbe, og undervejs ringede han panikslagen til sin bror og fortalte, at han blev jagtet af en bjørn syd for Anchorage, hvor løbet Robert Spurr Memorial Hill Climb blev afholdt.

Broren underrettede løbsdirektøren, Brad Precosky, der alarmerede løbets medarbejdere, som iværksatte en eftersøgning af Patrick Cooper, der også var kendt bare som Jack.

Det tog et par timer, før det lykkedes at lokalisere teenageren, hvis lig blev fundet cirka halvanden kilometer fra stien. Bjørnen blev fundet samme sted, hvor den vogtede over den døde dreng.

En ranger fra Chugach State Park skød den 113 kilo tunge bjørn i hovedet, men dyret flygtede.

Det oplyser løbsdirektør Brad Precosky.

Ifølge politiet i Alaska blev liget fløjet væk fra stedet samme dag.

Angrebet menes at være et sjældent set rovdyrsangreb og ikke en forsvarshandling, som når en hunbjørn vil beskytte sine unger. Det oplyser talsmand for vildtforvaltningen i Alaska Ken Marsh.

- Det er meget usædvanligt. Det er ligesom, når nogen bliver ramt af et lyn, siger han.

Mandag oplyser myndighederne i Alaska, at de undersøger et andet fatalt bjørneangreb.

Således blev en minearbejder angrebet og dræbt af en sort bjørn mandag ved Pogo Mine nær Fairbanks, der ligger 580 kilometer fra Anchorage.

Mineselskabet oplyser i en erklæring, at dyremyndigheder i Alaska bad minepersonalet om at dræbe bjørnen, hvilket det gjorde.