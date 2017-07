Sort bjørn brød ind i drengeværelse i Anchorage

Zach skreg, og bjørnen, der er på størrelse med en voksen mand, tog øjeblikkeligt flugten og forvandt ud gennem vinduet, som den havde smadret kort forinden.

Drengen løb hen over knust glas for at underrette sine forældre om, hvad der var sket.

- Mor, far, der er en bjørn i mit værelse, råbte han.

Hans mor, Alisa Landis, sagde, at han blot havde haft et mareridt, og at han skulle lægge sig til at sove igen i forældrenes værelse.

Men Zach insisterede på, at dyret var kommet ind gennem hans vindue, og hans far, Jon Landis, gik nedenunder og så det smadrede vindue.

- Ring 112, råbte han.

Ingen kom noget til ved episoden. Der var efterladt store mærker i gulvet efter bjørnens klør, og der blev fundet blodige sorte hår fra dens pels. Desuden efterlod den en kraftig lugt af våd pels.

- Det var en lugt, der blev i huset i mange timer, siger Alisa Landis.

Det er sjældent, at sorte bjørne angriber mennesker, og det menes, at bjørnen kom ind i huset ved et uheld. En biolog mener, at den måske så sit spejlbillede i vinduet og angreb det.

Der har været adskillige episoder, hvor bjørne er kommet for tæt på byerne i Alaska. Kort før indbruddet hos Zach Landis blev der set en mindre sort bjørn gå over en stærkt trafikeret vej i Anchorage.

Desuden har bjørne væltet en del affaldsspande i området.

- Vi lever ikke i konstant skræk, men vi er blevet mere forsigtige, siger Alisa Landis.

I sidste måned blev en 16-årig dreng fra Anchorage imidlertid dræbt ved et sjældent set angreb på mennesker.

Drengen blev forfulgt og dræbt af en bjørn under et bjergløb syd for Anchorage. Angrebet menes at være et sjældent set rovdyrsangreb og ikke en forsvarshandling, som når en hunbjørn vil beskytte sine unger.