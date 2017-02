Præsident Mohamed Abdullahi Mohamed vandt for nylig valget i Somalia og har nu udpeget en premierminister.

Somalias nye premierminister er norsk statsborger

49-årige Khaire er både norsk og somalisk statsborger. Han er desuden tidligere direktør i olieselskabet Soma Oil and Gas.

Efter nomineringen lover Khaire "sammen med præsidenten at kæmpe utrætteligt for at danne en regering, der afspejler befolkningen".

Uenigheder mellem tidligere somaliske præsidenter og deres skiftende premierministre har tidligere blokeret for politiske fremskridt i det østafrikanske land.

Khaire er tidligere regional direktør i norske Flyktninghjelpen. På trods af sin norske forbindelse er han dog født i Somalia.

Han flygtede ifølge avisen VG som 21-årig til Norge, hvor han også har studeret. Men i 2006 vendte han retur til Somalia for at varetage jobbet for Flyktninghjelpen.

Hassan Ali Khaire skal godkendes af parlamentet, inden han formelt kan tiltræde embedet som regeringsleder.

Præsident Mohamed Abdullahi Mohamed vandt valget i Somalia tidligere på måneden og blev taget i ed onsdag.

- I de seneste 26 år har der været konflikt og tørke, så det vil tage yderligere 20 år at rette op på landet, sagde han ifølge NTB onsdag.

Præsidenten har også dobbelt statsborgerskab. Foruden somalisk har han også amerikansk pas.

Udfordringen for det nye makkerpar i somalisk politik bliver først og fremmest at få styr på den islamistiske gruppe al-Shabaab, som kontrollerer dele af Somalia.

Den udfører jævnligt angreb mod hovedstaden Mogadishu.

Derudover er korruption og sult også områder, der kræver opmærksomhed.

Siden 2012 har Somalia haft en regering, som støttes af det internationale samfund både økonomisk og militært.