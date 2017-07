Soldaters massedød mindes på 100-års-dag for slag ved Ypres

Familierne fra det belgiske og britiske kongehus, Tysklands udenrigsminister og efterkommere af døde soldater mindedes mandag et af de blodigste slag under Første Verdenskrig.

Her døde over en halv million allierede og tyske styrker ved det tredje store slag ved den flamske by Ypres. Slaget er opkaldt efter en højderyg ved byen.

Det var et slag, som i eftertiden blev beskrevet som et meningsløst slagteri i en meningsløs krig.

På den ene side stod de britiske styrker forstærket af tropper fra de britiske Commonwealth-lande.

Her kæmpede de fra juli til november på den mudrede slagmark i Flandern. Men lige lidt hjalp det. Frontlinjen flyttede sig knap en meter.

Højtideligheden mandag foregik på Tyne Cot Cemetery ved Passchendaele, hvor næsten 12.000 soldater ligger begravet.

Britiske prins Charles fortalte, at man var samlet her for at ære de døde soldater og "at love, at vi aldrig vil glemme".