Soldater mødes af jubel i Gambia efter magtskifte

Barrow ventes at vende hjem til Gambia inden længe. Han har opholdt sig i nabolandet Senegal af frygt for sin egen sikkerhed.

En talsmand for Ecowas siger til nyhedsbureauet AFP, at Gambia "ikke kan stå åbent" i længere tid, og at den nye præsident må indsættes i embedet "snarest muligt".

Lørdag blev Barrows forgænger på præsidentposten, Yahya Jammeh, presset til at forlade Gambia. Han er nu ankommet til Ækvatorialguinea, hvor han ventes at slå sig ned sammen med sin familie.

Dermed ser hans 22 år lange styre ud til at være endegyldigt slut.

Men med Jammehs afgang er der taget hul på en diskussion om ordlyden i den aftale, der nu lader Jammeh rejse i eksil i udlandet og tilsyneladende lader ham slippe for retsforfølgelse.

"Ingen juridiske skridt" vil blive taget, som kan krænke Jammehs eller hans families værdighed, sikkerhed og rettigheder, lyder det i en meddelelse, som FN, Ecowas og Den Afrikanske Union har udsendt.

Af meddelelsen fremgår det endvidere, at Jammeh kan vende tilbage til Gambia, når han vil.

Der er også givet garanti for, at ejendom, der "retmæssigt" tilhører ekspræsidenten, ikke vil blive beslaglagt.

Eksperter siger til AFP, at dokumentet ikke er juridisk bindende, og at det vil være op til den nye regering at fortolke dets ordlyd.

I Senegal påpeger udenrigsminister Mankeur Ndiaye, at de vestafrikanske ledere ikke har sagt ja til immunitet til Jammeh.

Den tidligere leder kom til magten ved et militærkup i 1994 og beskyldes for at have slået hårdt ned på sine politiske modstandere.

Mange medlemmer af oppositionen har været fængslet eller er forsvundet.

Han tabte præsidentvalget 1. december, men nægtede at gå af, indtil han lørdag blev tvunget til at forlade både præsidentposten og landet.