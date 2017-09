Solberg tager ny regeringsdannelse i afslappet tempo

Høyre-lederen siger i forbindelse med sit første pressemøde efter mandagens stortingsvalg, at der er behov for et lille pusterum efter en lang og hård valgkamp.

- Alle trænger til nogle dage, hvor de slapper lidt af, løfter hovedet og begynder at se frem mod de næste fire år, siger Solberg til NRK's journalist.

Solberg er afhængig af støtte fra både Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF) for at få flertal i Stortinget.

Men ingen af de to midterpartier ønsker at se Fremskrittspartiet fortsætte parløbet med Høyre i regeringen.

- Alle partier har behov for at tale med sine styrende organer for at afklare, hvor de står efter valget, siger Erna Solberg.

- Men vi kommer så hurtigt som muligt til at tale sammen.

- Jeg har tænkt mig at holde min dør åben, siger Solberg.

Statsministerens parti fik omkring 25 procent af stemmerne. Hun mener selv, at nordmændene er godt tilfredse med hendes regerings politik.

- Den politik, vi har stået for, har vist sig at virke. Vælgerne har sagt, at de ønsker mere af det. Vi har været igennem fire år med omdiskuterede reformer og vanskelige udfordringer. De reformer, vi har gennemført, er både lykkedes og har givet resultater, mener Solberg.