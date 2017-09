Solberg: Jeg er klar til endnu fire år i spidsen for Norge

Et opbud af journalister dækkede Solbergs stemmeafgivelse, hvor hun erklærede, at hun har tillid til, at der vil være et borgerligt flertal, når stemmerne er talt op.

Den socialdemokratiske statsministerkandidat fra Arbeiderpartiet (AP), Jonas Gahr Støre, stemte søndag i Oslo sammen med sin kone, Marit Slagsvold.

Valglokalerne er åbne til klokken 21. Umiddelbart derefter offentliggøres de første valgstedsmålinger, mens det endelige resultat ventes et par timer senere. Det er dog muligt, at det endelige resultat første foreligger tirsdag.

Partilederne mødes traditionelt til en tv-transmitteret debat omkring midnat.

Udfaldet af mandagens valg kan i sidste ende blive afgørende for landets helt store eksportvare - olien.

Det skyldes, at både regeringspartiet Høyre og arbejderpartiet efter alt at dømme bliver afhængig af støtte fra andre partier.

Og her kan Miljøpartiet De Grønne (MDG) blive en afgørende faktor. Mens flere mindre partier vil sætte begrænsninger for olieindustrien, så ønsker MDG helt at stoppe norske olieboringer.