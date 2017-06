Søvnapnø medvirkede til skuespiller Carrie Fishers død

"Star Wars"-stjernen Carrie Fisher døde af søvnapnø i kombination med flere andre faktorer. Det har dog ikke været muligt at fastslå en hovedårsag til hendes død.

Søvnapnø betyder vejrtrækningspauser under søvnen. En person kan således stoppe med at trække vejret i adskillige sekunder.

I rapporten bliver det også nævnt, at Fisher tog flere slags medicin, dog uden at nævne hvilke.

Skuespilleren døde 27. december, få dage efter at hun lillejuleaften havde fået et hjerteanfald om bord på et fly fra London til Los Angeles 15 minutter før landing.

60-årige Fisher blev indlagt på intensivafdelingen på et hospital i Los Angeles, hvor hun døde fire dage senere.

Det var kendt, at Carrie Fisher havde diagnosen bipolar lidelse, og at hun havde kæmpet med et stof- og medicinmisbrug.

Fisher er bedst kendt for sin rolle som prinsesse Leia i "Star Wars"-filmene.

Hun er desuden datter af filmstjernen Debbie Reynolds, som døde dagen efter datteren.

Mor og datter blev begravet sammen 6. januar ved en privat ceremoni i Forest Lawn Memorial Park i Hollywood Hills omgivet af familien og de nærmeste venner.

Carrie Fishers yngre bror, Todd Fisher, fortalte dengang til Entertainment Tonight, at urnen med hans søsters aske var formet som en helt speciel genstand.

- Carries yndlingsgenstand var en gigantisk Prozac-pille (et antidepressivum, red.), som hun købte for mange år siden. En stor pille. Hun elskede den, forklarede han.

Igennem interviews i årenes løb fortalte Carrie Fisher om sin diagnose som bipolar og sin afhængighed af receptpligtig medicin og kokain, som hun har indrømmet, at hun tog under indspilningerne af "The Empire Strikes Back" fra 1980.

I november sidste år afslørede Carrie Fisher i sin bog "The Princess Diarist", at hun havde en affære med skuespilleren Harrison Ford under indspilningerne til den første "Star Wars"-film.

Den i dag 74-årige Harrison Ford spillede Han Solo i filmene.

Da filmen blev indspillet i 1976, var Carrie Fisher 19 år gammel.