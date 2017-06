Sømænd fundet døde på amerikansk krigsskib efter kollision

Det sker, efter at syv besætningsmedlemmer fra skibet blev meldt savnet, efter at skibet natten til lørdag kolliderede med et containerskib fra Filippinerne cirka 100 kilometer ud for Japans kyst.

Japanske medier skriver, at ligene af alle syv besætningsmedlemmer er blevet fundet.

Ifølge en meddelelse fra den amerikanske flåde er ligene blev fragtet til et hospital, hvor de nu skal identificeres.

- Familierne bliver underrettet og bliver tilbudt den støtte, de har brug for i denne svære tid, står der i meddelelsen.

Destroyeren USS Fitzgerald kolliderede med et filippinsk handelsskib tidligt lørdag morgen.

Tre personer blev evakueret fra skibet med kvæstelser, inklusive en officer, der dog var i stabil tilstand, da han ankom til hospitalet.

Derefter sejlede skibet mod en havn i Japan, hvor eftersøgningen af de syv savnede besætningsmedlemmer fortsatte.

Søndag lykkedes det flådens dykkere at få adgang til flere rum på skibet, der var blevet oversvømmet under kollisionen, og det var her, man fandt ligene af sømændene.

Det er stadig uvist, hvad der forårsagede ulykken.

- Når vi er færdige med undersøgelserne, så kan vi fortsætte med det retlige efterspil, siger en talsmand for den amerikanske flåde herom.

USS Fitzgerald fik store skader på skibets styrbordsside under kollisionen både under og over vandlinjen.

Det resulterede i, at flere af skibets rum blev oversvømmet.