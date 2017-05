Sød musik mellem Macron og Putin med en enkelt skæv tone

Det er en direkte trussel til Syriens præsident, Bashar al-Assad - Ruslands allierede - som i foråret brugte kemiske våben under angreb mod en oprørskontrolleret by i den nordlige del af landet.

Macron nævner også forfølgelse af homoseksuelle i den russiske republik Tjetjenien som en franske bekymring.

Men den franske præsident udtrykker håb om, at Frankrig kan styrke sit økonomiske partnerskab med Rusland.

Der bliver på et pressemøde boret i, at Putin og Rusland under den franske valgkamp støttede Front Nationals kandidat, Marine Le Pen, og blev anklaget for at hacke Macrons kampagnestab.

Men Macron fejer det af og siger, at han ikke ønsker at rippe op i den sag.

Putin siger, at anklagerne ikke baseret sig på fakta, og han afviser, at den russiske regering skal have stået bag forsøg på at hacke Macrons valkamp.

Begge udtrykker de stor vilje til at samarbejde om at bekæmpe international terrorisme.