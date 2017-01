Snedynger forhindrer ambulancer i at nå lavinesmadret hotel

Cirka ti kilometer fra det skihotel, som er blevet ramt af en kraftig lavine, holder ambulancer og venter på, at vejene bliver ryddet for sne.

I byen Penne cirka ti kilometer fra den lille by Farindola, hvor det nu ødelagte hotel ligger, er der blevet oprettet en base for redningsarbejderne. Det er her, ambulancerne holder og venter på sneplove.

Der befandt sig omkring 30 gæster og medarbejdere på hotellet, da lavinen ramte. Ifølge Antonio Crocetta, chef for redningsholdet på stedet, er der ingen tegn på liv fra hotellet.

- Det, der er tilbage af hotellet, er i fare for at kollapse. Det er næsten fuldstændig ødelagt. Vi har råbt, men vi har ikke fået svar, der er ingen stemmer. Vi graver og leder efter folk, siger Anotinio Crocetta.

Det første redningsmandskab ankom først til stedet på ski klokken 4.30 natten til torsdag - flere timer efter, ulykken var sket.

Da solen stod op, blev helikoptere sendt til stedet med assistance. Alligevel har enorme snedynger og fare for sammenstyrtning gjort arbejdet vanskeligt.

Der er faldet omkring fem meter sne på Gran Sasso-bjerget, hvor hotellet ligger på.

- Vi har ikke haft mulighed for at gøre ret meget. Hotellet er stort set kollapset. Det er nærmere en bunke murbrokker end et hotel, siger redningschefen.

På et luftfoto, som er blevet frigivet af brandvæsnet, kan man se den øverste etage og taget stikke op over sneen. Hotellet er fire etager højt.

Lokale embedsmænd har bekræftet, at et lig er bjærget fra ruinerne. Derudover er to gæster, som befandt sig uden for hotellet, da lavinen ramte, blevet reddet i live.

Lavinen menes at være udløst af jordskælv i regionen.