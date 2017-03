Snapchat-firma er over 200 milliarder kroner værd efter børsdebut

Prisen for en aktie var inden børsåbningen sat til 120 kroner. Den steg til cirka 180 kroner per aktie efter de første handler.

Selskabets værdiansættelse er dermed steget til op mod 205 milliarder kroner mod de cirka 170 milliarder ved indgangen til børsintroduktionen.

Forventningerne til Snap Inc.'s introduktion på børsen var blandede, skriver AFP.

Det skyldes blandt andet, at virksomhedens forretningsmodel, der i høj grad bygger på indtægter fra reklamer og som distributionskanal for etablerede medier, er i sin vorden.

Samtidig er det begyndt at gå langsommere med at få nye brugere.

Det får flere analytikere til at skæve mod det sociale medie Twitter, som kun er vokset beskedent, siden det kom på børsen i 2013.

I øjeblikket har Snapchat flere end 158 millioner daglige brugere, der sender 2,5 milliarder "snaps" - altså billeder og tekstbeskeder, som forsvinder igen - hver dag.

Og Snapchat er særligt populært hos de unge under 30. En yderst eftertragtet målgruppe.

- Det her er et firma, som er ved at ændre kommunikation fundamentalt, siger Debra Williamson fra det amerikanske analysebureau eMarketer til AFP.

- Det gør Snapchat lige så spændende som Facebook, da det blev lanceret. Og det har fat i ungdomsmarkedet, hvilket er vigtigt for nye teknologier.

Snap Inc. giver investorer en mulighed for at skyde penge i en virksomhed med en innovativ platform med et flertal af unge brugere.

Det påpeger analytiker ved Pivotal Research Group Brian Wieser over for det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg.

- Desværre er det markant overvurderet i forhold til de langsigtede muligheder og risici forbundet med de muligheder, tilføjer han.

Snapchat blev grundlagt i Californien i 2011 af 28-årige Bobby Murphy og 26-årige Evan Spiegel. Virksomheden har endnu ikke leveret et overskud. I 2016 lød underskuddet på mere end 100 millioner dollar.