Slagen socialistleder gør comeback og truer spansk regering

Med over 90 procent af stemmerne talt, står Sánchez til at få omkring 50 procent af stemmerne, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Rivalen Susana Diaz har støtte fra 40 procent.

Ved parlamentsvalget i december 2015 led PSOE det største nederlag i partiets historie. Socialisterne mistede 1,5 millioner stemmer i forhold til det foregående valg.

Sánchez måtte træde tilbage i oktober efter et bittert opgør i partiet.

Den tidligere økonomiprofessor havde stejlt afvist, at den konservative Mariano Rajoy kunne danne en mindretalsregering under en lang regeringskrise i Spanien.

Oprørske kræfter i socialistpartiet mente, at man skulle lade Rajoy danne regering, i stedet for at komme ud i et tredje parlamentsvalg på kort tid.

Det kunne koste PSOE endnu flere stemme, lød argumentet.

Sánchez er dybt kritisk over for Rajoy, og han har ikke udelukket, at han vil fremsætte forslag om et mistillidsvotum.

Rajoys Folkets Parti (PP) har været afhængig af PSOE for at få vigtige love igennem parlamentet.

- Hvis Sánchez vinder, forventer jeg, at Rajoy vil udskrive nyvalg inden for et år - eller senest om halvandet år, siger en tidligere rådgiver for PSOE til nyhedsbureauet Reuters.