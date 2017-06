Sky News: Politi ransager angribers lejlighed i London

Politiet vil ikke bekræfte oplysningen, eller at begivenheder i London lørdag aften med syv dræbte og den eventuelle ransagning har forbindelse med hinanden.

Sky News har også rapporteret, at fire mænd og en kvinde er anholdt under aktionen i Barking i det østlige London.

Et øjenvidne fortæller Reuters, at der er mange politifolk i Barking. Flere boligblokke er afspærret.

Beboere i komplekset følger fra deres vinduer, hvad der sker ned på gaden.

Et øjenvidne beretter over for Sky News, at han hørte flere brag under politiets operation. Nogle fortalte ham senere, at der var tale om kontrollerede eksplosioner for at få adgang til en bygning.