Skuffet Ban Ki-moon opgiver at blive Sydkoreas præsident

Tidligere FN-chef kalder sig et offer for sladder i Sydkorea og siger, han er færdig med politik.

Men nu lægger han låg på alle spekulationer i den retning.

- Jeg trække mig tilbage fra politik, fortæller han på et pressemøde.

- Jeg er ked af at skuffe så mange mennesker.

Den mangeårige diplomat har aldrig officielt været kandidat til posten som præsident. Men mange har haft en forventning om, at han ville slutte sig til det regerende parti Saenuri eller et konservativt udbryderparti forud for det kommende præsidentvalg.

Sydkoreas nuværende præsident, Park Geun-Hye, skal stilles for en rigsret anklaget for korruption og afpresning over for Sydkoreas store virksomheder. Det ventes at blive enden på hendes karriere.

Men den 72-årige Ban har ikke været i stand til at få opbakning fra andre dele af Sydkoreas stærkt opdelte politiske system. Der har også været beskyldninger mod ham for korruption

- Min rene patriotisme og mine forhåbninger er blevet et offer for bagtalelse i et omfang, der minder om et karaktermord, siger Ban og bukker, inden han samler sine papirer sammen og forlader podiet.

Meningsmålinger viser, at han havde opbakning fra 20,3 procent af sydkoreanerne, da han vendte tilbage til sit hjemland i sidste måned. Nu kan han kun mønstre støtte fra 13,1 procent.

Ban har det meste af sit liv været karrierediplomat. Han har aldrig sluttet sig til noget politisk parti.

Alligevel var han udenrigsminister fra 2004 til 2006 under den tidligere liberale præsident Ron Moo-hyun.