Skuespilleren og Emmy-vinderen Mary Tyler Moore er død

Den amerikanske skuespiller Mary Tyler Moore, som var kendt for et tv-show af samme navn, er død.

Mary Tyler Moore er også kendt for komedieserien "The Dick Van Dyke Show". Det blev sendt på tv i 1960'erne.

Hun vandt en Emmy i 1966 for sin rolle i netop "The Dick Van Dyke Show".

Hun har også været nomineret til en Oscar i kategorien bedste skuespillerinde for sin præstation i Robert Redfords film "En ganske almindelig familie".

På det store lærred spillede Moore blandt andet over for Elvis Presley i "Change of Habit" og med Julie Andrews i "Millie".

Da den amerikanske fagforening for manuskriptforfattere for både film og serier (WGA) i 2013 skulle lave en liste over de 10 bedst forfattede amerikanske tv-serier, var Moore med.

"The Mary Tyler Moore Show", der blev sendt fra 1970 til 1977, kom på sjettepladsen. "Sopranos" blev kåret som bedst foran "Seinfeld".

Moore døjede i de seneste mange år med diabetes, og i 2011 gennemgik hun ifølge nyhedsbureauet AFP en operationen i hjernen.

Hendes talsperson, Mara Buxbaum, fortæller, at hendes ægtemand og venner var ved hendes side, da hun døde.