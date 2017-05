Skuespilleren Roger Moore er død af kræft

- Det er med tunge hjerter, at vi må meddele, at vores far, Sir Roger Moore, døde i dag i Schweiz efter en kort, men brav kamp mod kræft.

- Tak, far, for at være dig selv og for at være så speciel for så mange mennesker, skriver familien på Twitter.

Roger Moore har siden 2002 været gift med dansk-svenske Kristina "Kiki" Tholstrup.

- Vores tanker retter sig nu mod at hjælpe Kristina i denne svære tid.

- I henhold til vores fars ønske, vil der være en privat begravelse i Monaco, skriver familien på Twitter.

Han har tre børn fra sine tidligere ægteskaber, som der har været tre af.

Ægteskabet med "Kiki" Tholstrup bragte ham tæt på det danske kongehus.

Han var blandt andet med til Prins Felixs dåb i 2002, kronprins Frederiks bryllup med Mary Donaldson i 2004 og Prins Joakims bryllup med Marie Cavallier i 2008.

Roger Moore er kendt for at have spillet James Bond, hvor han fik den svære opgave at efterfølge den populære Sean Connery.

I 1973 indspillede han den første af sine syv James Bond-film - "Live and Let Die".

Hans sidste 007-film - "A View to a Kill" - er fra 1985. Han havde rollen som agent 007 i 12 år.

Så længe har ingen anden skuespiller haft den berømte agentrolle.

Mange vil sikkert også huske Moore fra tv-serien "De uheldige helte", der løb over skærmen fra 1971 til 1972. Her spillede han sammen med Tony Curtis.

Humoren ligger centralt i alle rollerne som helt, og den fulgte ham gennem hele karrieren.

Bond blev hans største succes, og han fik aldrig fulgt op med de store roller.

I 2003 blev Roger Moore slået til ridder af dronning Elizabeth II og fik altså føjet titlen Sir til sit navn.

Roger Moore blev 89 år gammel.