Skuespilleren Bill Paxton er død 61 år gammel

- Det er med stor sorg, at vi deler nyheden om, at Bill Paxton er død på grund af komplikationer efter en operation.

- Han opnåede at få en hæderkronet karriere over fire årtier som en elsket og profileret skuespiller og filmmager, oplyser en talsmand for familien.

Bill Paxton er blandt andet kendt fra film som "Titanic", "Aliens", "Apollo 13", "The Terminator" og "Twister".

- Bills passion for kunsten kunne mærkes af alle, der kendte ham, og hans varme og utrættelighed var uomtvistelig, hedder det videre.

Han modtog desuden en Emmy for sin rolle i miniserien "Hatfields and McCoys".

Som 18-årig flyttede Paxton fra Texas til Californien for at blive skuespiller. Her begyndte han som assistent i New World Pictures.

Siden flyttede han til New York, hvor han blev uddannet skuespiller.

Bill Paxton efterlader sig to børn og sin kone gennem 30 år.