Skuespiller Carrie Fisher døde med kokain og heroin i blodet

Obduktionsrapporten fra Los Angeles County Medical Examiner har dog ikke været i stand til at fastslå, hvilken virkning kokainen og andre stoffer måtte have haft på hendes system.

Fredag oplyste retsmedicineren i Los Angeles, at Fisher døde som følge af søvnapnø i kombination med flere andre faktorer.

Dog har det ikke været muligt at fastslå en hovedårsag til hendes død.

Søvnapnø betyder vejrtrækningspauser under søvnen. En person kan således stoppe med at trække vejret i adskillige sekunder.

I rapporten bliver det også nævnt, at Fisher tog flere slags medicin, dog uden at nævne hvilke.

Skuespilleren døde 27. december, få dage efter at hun lillejuleaften havde fået et hjerteanfald om bord på et fly fra London til Los Angeles 15 minutter før landing.

60-årige Fisher blev indlagt på intensivafdelingen på et hospital i Los Angeles, hvor hun døde fire dage senere.

Det var kendt, at Carrie Fisher havde diagnosen bipolar lidelse, og at hun havde kæmpet med et medicinmisbrug.

Fisher havde en lang historie med kokainafhængighed i 1980'erne, men selv om hun havde talt åbent om sin kamp mod afhængighed, var det ikke kendt, at hun løbende havde problemer med narkotika.

Ifølge mandagens obduktionsrapport havde Carrie Fisher sandsynligvis taget kokainen, omkring 72 timer før hun blev indlagt på hospitalet i Los Angeles.

- Kokainens betydning i forhold til dødsårsagen kan ikke fastslås på nuværende tidspunkt, står der i rapporten.

- Vi kan ikke fastslå betydningen af de mange stoffer, der blev påvist i fru Fishers blod og væv, tilføjes det.

Ifølge retsmedicineren har det ikke været muligt at bestemme tidspunktet for, hvornår Fisher havde taget den lille mængde heroin, der også blev fundet spor efter.

Det bliver dog påpeget, at narkotika kan undertrykke vejrtrækning og åndedræt, og at Fisher led af søvnapnø.

Carrie Fisher er bedst kendt for sin rolle som prinsesse Leia i "Star Wars"-filmene.

Hun er desuden datter af filmstjernen Debbie Reynolds, som døde dagen efter datteren.