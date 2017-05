Skrotning af Obamacare vil rive tæppet væk under millioner

Antallet af amerikanere uden en sundhedsforsikring vil næsten blive fordoblet, hvis forhenværende præsident Barack Obamas sundhedsordning bliver skrottet til fordel for den ordning, som Republikanerne forsøger at få igennem i Kongressen.

I 2026 vil 51 millioner mennesker i USA mangle en forsikring, der kan hjælpe til med at dække udgifter til medicin og sygehusophold.

Hvis Obamacare derimod fortsat gælder til den tid, vil antallet af personer uden en sundhedsforsikring være 28 millioner.

Altså 23 millioner færre.

Det viser en rapport onsdag fra Kongressens Budgetkontor (CBO).

CBO er et uafhængigt organ i Kongressen, som regner på konsekvenserne af love.

I dette tilfælde er udgangspunktet det forslag til en sundhedsordning, som Repræsentanternes Hus i begyndelsen af maj stemte for.

Forslaget vil afskaffe store dele af Obamas sundhedsreform.

Men Kongressens andet kammer, Senatet, skal også give grønt lys, og det er langt fra givet. Også selv om præsident Donald Trump allerede sejrsikkert har erklæret Obamacare for død og begravet.

Onsdag erkendte Senatets flertalsleder, republikaneren Mitch McConnell, at han kæmper en svær kamp for at skrabe det nødvendige antal stemmer sammen.

En afskaffelse af Obamacare har været et af Trumps vigtigste valgløfter.

Samtidig er Obamacare en af de få ting, som politikerne i Det Republikanske Parti gennem de seneste år har været enige om at bekæmpe.

I syv år har Republikanerne uden held forsøgt at skrotte Obamacare, som bliver beskyldt for at have sendt forsikringspriserne i vejret.