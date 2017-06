Skotsk leder udsætter ny folkeafstemning

Hun understreger, at hendes regering stadig har den opfattelse, at Skotland selv skal afgøre landets fremtidige retning efter brexit.

Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, siger ifølge Reuters, at Skotland udsætter planer om en ny folkeafstemning om uafhængighed af Storbritannien.

Sturgeon siger, at hun ser en risiko for, at Storbritannien får en dårlig aftale eller ingen aftale med EU.

Udtalelserne kommer efter, at den britiske premierminister, Theresa May, har opfordret Sturgeon til at opgive endnu en folkeafstemning om uafhængighed.