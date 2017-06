Skotsk førsteminister vil arbejde for at holde May fra magten

Det Skotske Nationalistparti (SNP) er klar til at samarbejde med andre partier for at holde De Konservative fra regeringsmagten i Storbritannien.

Hun mener, at De Konservatives leder, premierminister Theresa May, bør træde tilbage.

May vil fredag meddele dronningen, at hun vil forsøge at danne en ny regering - ifølge kilder med opbakning fra nordirske Det Demokratiske Unionistparti (DUP).

Premierministerens parti har mistet sit flertal i parlamentet. Der er dermed tale om et "hung parliament" - altså at ingen partier har flertal.

Både De Konservative og SNP er gået tilbage i valget. Det står klart, efter at kun en enkelt valgkreds af i alt 650 mangler at melde et klart resultat ud.

Det ser fredag eftermiddag ud til, at De Konservative taber 12 mandater og ender på 318 ud af i alt 650, mens SNP står til at miste 21 mandater og dermed kun kan mønstre 35 pladser i parlamentet.

Nicola Sturgeon og SNP var - og er - imod Storbritanniens exit fra EU.

Efter sidste års folkeafstemning, der altså resulterede i brexit, har den skotske førsteminister igen bragt en afstemning om løsrivelse fra Storbritannien op. Skotterne stemte om spørgsmålet i 2014, hvor et flertal valgte at blive.

Det vil Nicola Sturgeon dog overveje grundigt oven på torsdagens valgresultatet, skriver Reuters.

Hun anerkender, at ønsket om en ny uafhængighedsafstemning kan have påvirket partiets valgresultat i en negativ retning.