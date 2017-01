Skotland: Mays brexitplan er en økonomisk katastrofe

Skotsk leder vil have mulighed for selvstændighed, hvis britisk EU-aftale ikke afspejler skotske ønsker.

Hos den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, er begejstringen dog til at overse. Hun mener, at Mays planer vil være en "økonomisk katastrofe" for Storbritannien.

Der blev lyttet godt efter i Skotland, da Storbritanniens premierminister, Theresa May, tirsdag eftermiddag fremlagde sin plan for det kommende britiske EU-exit.

May lagde i sin tale op til det, der af iagttagere er blevet betegnet som en "hård brexit". Det betyder blandt andet, at Storbritannien vil forlade EU's indre marked og toldunionen.

Nicola Sturgeon mener, at Skotland skal have mulighed for selvstændighed, hvis Theresa May ikke får forhandlet en god aftale - set med skotske øjne - på plads med EU.

- Regeringen kan ikke tage Skotland ud af EU og det indre marked uden at tage hensyn til vores økonomi, job, levestandard og vores renommé som et åbent, tolerant land, uden at vi får mulighed for at vælge en anderledes fremtid, siger Sturgeon.

Hun har sendt en række forslag med sine ønsker til regeringen i London.

Ved sommerens folkeafstemning stemte et flertal af skotterne for, at Storbritannien skulle blive i EU - modsat det overordnede resultat i hele Storbritannien.