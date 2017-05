Skjulte centre hjælper voldsramte kvinder i Afghanistan

Den anonyme bygning, som ligger klemt inde mellem huse i et boligkvarter i den afghanske hovedstad, er et af få skjulte gemmesteder, hvor kvinder kan søge støtte i et land, hvor voldtægter, voldelig undertrykkelse og tvangsægteskaber er almindelige.

En højgravid 16-årig pige var på selvmordets rand efter at være blevet voldtaget af en kommandant fra den afghanske oprørsbevægelse, da hun fandt et tilflugtssted og nyt håb i et kvindecenter i Kabul.

Kvindecentret, som drives af nødhjælpsgruppen Kvinder hjælper Afghanske Kvinder (WAW), har fået Malala til at tro på en fremtid for sig selv og sit barn, selv om hun stadig er traumatiseret af sin fortid.

Hun siger, at hun vil gå ind i politiet "for at beskytte kvinder".

Men de nye kvindecentre er stærkt omstridte og bliver ofte omtalt som "horehuse" i det konservative land, som stadig er et af de værste steder i verden at være kvinde.

Ved indgangen til centeret, som for øjeblikket huser 45 kvinder og 18 børn, hænger diskrete overvågningskameraer, og alle, der nærmer sig, bliver mødt med vagtsomhed, da det kan være en hævngerrig ægtemand eller slægtning til en af stedets beboere.

- Ingen kommer her. Selv ikke de mandlige ansatte i nødhjælpsorganisationen får at vide, hvor kvindecentrene ligger, siger Najia Nasim, som er direktør for WAW.

Siden Taliban blev fjernet fra magten i 2001, er 30 kvindecentre oprettet i 13 afghanske provinser.

- Tidligere var der absolut intet for kvinder på flugt, siger Benafsha Efaf fra WAW.

Ifølge opførelser fra FN Women, som er et særligt FN-organ, bliver 87 procent af alle afghanske kvinder udsat for vold i løbet af deres liv. En af dem er 15-årige Aisha, som politiet fandt i et bordel, da hun var seks år.

Hun var blevet solgt efter sin mors død af en far, der ønskede at gifte sig igen.

- Men her har alle en frygtelig fortid. Jeg siger ofte til mig selv: Aisha, du er ikke alene. De andre kvinder her er som din mor og dine søstre, fortæller pigen.