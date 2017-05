Skjold beskytter fængsel mod droner

Fængslet på den britiske kanalø Guernsey begynder installationen i juli som et modsvar på trafikken med ubemandede modelfly ind og ud over fængslets mure.

Et usynligt skjold, der først opdager dronerne, og som dernæst aktiverer en form for elektronisk forstyrrelse over hele bygningen, skal snart installeres i et fængsel på en ø i Den Engelske Kanal.

Dronerne bruges til at bringe en række illegale genstande ind over fængselsmurerne: blandt andet narkotika, våben, og mobiltelefoner.

Det nye værn vil forstyrre signalerne til dronerne, så operatøren pludselig står med en blank skærm.

- Han kan så ikke længere flyve og kontrollere dronen, siger Richard Gill fra virksomheden Drone Defence (Droneforsvar).

Episoder med droner er blevet stadig mere hyppige ved britiske fængsler. Tirsdag blev to mænd dømt for at have fløjet kokain, cannabis og mobiltelefoner ind i et fængsel i det nordlige London.

Guvernør David Matthews siger, at mange fængsler slås med droneproblemer.

- Mange fængselsguvernører kæmper med droner. Problemet er i dag, at man aldrig ved, at der en drone, før den styrter ned. Man ved ikke, hvor mange gange de har landet, siger han.

Det kunstige droneskjold, som sender dronerne tilbage til deres operatører, koster mellem en million og to og en halv million kroner - alt afhængigt af, hvilket system der vælges.