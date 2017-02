Skandaleramt præsidentkandidat siger han vil kæmpe videre

Franske Francois Fillon afviser at have handlet ulovligt ved at ansætte kone. Han beskyldes for fupansættelse.

Fillon siger, at han vil kæmpe videre som præsidentkandidat, men han erkender, at hans kones ansættelse kan havde været en "fejl".

Den konservative franske præsidentkandidat Francois Fillon siger på et pressemøde, at han ikke har noget at skjule om sin kones assistentløn, og at han har handlet lovligt.

Det er et pressemøde, der kan blive afgørende for Fillons muligheder for at blive Frankrigs præsident.

Fillon er beskyldt for i mange år at have haft sin hustru ansat som sin assistent i parlamentet på det offentliges regning.

Et ugemagasin hævder at have afsløret, at hustruen, Penelope Fillon, aldrig reelt har arbejdet for ham, selv om hun fik udbetalt løn. Det skete gennem mere end ti år, og hun fik udbetalt over 800.000 euro, svarende til seks millioner kroner.

To af hans børn skal også have været ansat for ham og have fået udbetalt 84.000 euro (625.000 kroner) i løn fra 2005 til 2007.

På pressemødet kalder han det en fejl, at han ansatte sin hustru.

- Jeg undskylder over for de franske folk, siger han.

Fillon forklarer, at ansættelsen var "helt igennem berettiget".

- Ingen har ret til at vurdere indholdet i en assistents arbejde, som udføres for en parlamentariker. Det er kun parlamentsmedlemmet selv.

- Parlamentsmedlemmet er den eneste herre over indholdet i arbejdet og arbejdstiderne, og ingen har ret til at kontrollere det arbejde, siger Fillon som svar på beskyldningerne fra ugemagasinet Le Canard Enchaine ("Den Lænkede And").

Fillon har været favorit til at besejre den højreradikale leder for Front National, Marine Le Pen, ved anden runde af det franske præsidentvalg i maj.

Men han er dalet kraftigt i meningsmålingerne efter afsløringen af hustruens job. Lige nu ser han ikke ud til at kunne få nok stemmer i første valgrunde til at gå videre til anden valgrunde.

Fillon siger på pressemødet, at han ikke vil tilbagebetale det beløb, som konen har fået i løn for at være assistent i parlamentet.