Skæbnesvanger sag for præsident Temer er startet i Brasilien

En særlig højesteret for valganliggender i Brasilia indledte tirsdag den første af i alt fire høringer, der kan vælte Brasiliens skandaleramte præsident, Michel Temer.

Hvis de syv dommere beslutter, at valgresultatet bør forkastes, risikerer Temer - ligesom sin forgænger, Rousseff - at blive fjernet fra præsidentposten, som han overtog fra hende i august sidste år.

Den konservative præsident, som også står over for en anden potentielt ødelæggende korruptionsgranskning, er dog overbevist om, at retten vil frikende ham.

- Temer skal ikke betale prisen for korruptionens historie i Brasilien, siger hans advokat, Gustavo Guedes.

Omvendt mener anklagemyndigheden, at der foreligger et klart misbrug af økonomisk magt.

Bliver Michel Temer fundet skyldig, kan han anke afgørelsen.

Sidste høringsdag er planlagt til torsdag, men vælger en af de syv dommere at hæve retten, kan hele processen komme til at trække i langdrag.

Tirsdag havde en stor politistyrke taget opstilling ved retten i den brasilianske hovedstad, men kun en lille gruppe demonstranter fra venstrefløjen mødte op.

Ifølge flere lokale medier afbrød Temer et officielt arrangement for at følge høringen på tv fra præsidentboligen sammen med flere ministre og kongresmedlemmer.

Michel Temer havnede i et nyt stormvejr i maj, efter avisen O'Globo afslørede, at han angiveligt har forsøgt at købe en korrupt politiker til tavshed.

Ifølge avisen mødtes præsidenten 7. marts med Joesley Batista, der er chef for landets største slagterivirksomhed, JBS.

Batista lavede en lydoptagelse af mødet. Her fortalte han Temer, at han betalte penge til den korruptionsdømte tidligere formand for parlamentet Eduardo Cunha.

Ifølge avisens rapport svarede Temer:

- Du er nødt til at blive ved med det.

Cunha afsoner en fængselsstraf for at have taget imod mange millioner dollar i bestikkelse fra Brasiliens oliegigant, Petrobras.

Temer afviser alle beskyldninger.