Sikkerhedsrådgiver: USA støtter selvfølgelig musketered i Nato

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, general H.R. McMaster, siger lørdag, at selvfølgelig støtter præsident Donald Trump Natos fælles forsvarsdoktrin, selv om han ikke henviste til den direkte under sit besøg i Bruxelles.

I en tale ved indvielsen af Natos nye hovedkvarter tidligere i denne uge skuffede Trump de Nato-allierede ved at ikke at nævne Artikel 5, som siger, at et angreb på et medlem af alliancen vil blive opfattet som et angreb på hele alliancen.

Under sin valgkamp syntes Trump på et tidspunkt at så tvivl om Artikel 5 med en udtalelse om, at medlemslande, der ikke betaler hele deres andel til alliancen, måske ikke fortjener at nyde godt af alliancen.

Trump har tidligere kaldt Nato forældet.

McMaster siger, at han ikke forstår de forventninger, som der var til den amerikanske præsidents tale vedrørende Artikel 5.

- Jeg synes, det er usædvanligt at antage, at der skulle være en forventning om, at præsidenten skulle være nødt til meget eksplicit at sige, at han støtter Artikel 5. Selvfølgelig gør han det, siger McMaster, der lørdag talte med journalister på Sicilien efter G7-topmødet.

- Han traf ikke nogen beslutning om ikke at sige det, siger McMaster. og understreger:

- Det var implicit i hans tale. Der var ikke nogen grund til at lægge det ind i talen. Det er en kendsgerning, at præsidenten står stærkt bag Artikel 5-forpligtelserne i Nato.

USA's forsvarsminister garanterede under et besøg i Litauen tidligere på måneden, at amerikanerne ikke vil løbe fra sin forpligtelse i Natos "musketered" om et kollektivt forsvar.

- USA's engagement i den garanti, der ligger i Natos artikel 5, er stensikkert, sagde Jim Mattis.

Mattis besøgte Litauen, dagen efter at han var i København for at møde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).