Sikkerhedsråd drøfter USA's hårde erklæring mod Nordkorea

Reuters har set erklæringen, der også opfordrer alle lande til "hurtigt og fuldt ud" at gennemføre FN-sanktioner mod Nordkorea.

Alle 15 medlemmer af Sikkerhedsrådet skal godkende erklæringens tekst, hvis den skal blive officiel.

Ifølge USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, er affyringen "uacceptabel".

Hun vil have Sikkerhedsrådet til at tage affære.

- Det er komplet uforsvarligt og uacceptabelt, siger hun til Reuters.

FN's Sikkerhedsråd mødtes også tidligere tirsdag. Her drøftede medlemmerne også Nordkoreas affyring af et missil over det nordlige Japan.

Nordkorea gennemførte natten til tirsdag endnu en prøveaffyring af en langtrækkende raket.

Missilet fløj ifølge Sydkorea 2700 kilometer i en højde på 550 kilometer. Til sidst brækkede det i tre dele og styrtede i havet ud for Japans nordligste ø, Hokkaido.

Det statslige nordkoreanske nyhedsbureau, KCNA, skriver, at affyringen blev overværet af landets leder, Kim Jong-un.

Dermed indrømmer Nordkorea for første gang nogensinde, at landet har affyret et missil over Japan. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Nordkorea brugte et missil af typen Hwasong-12 til raketaffyringen.

Eksperter vurderer, at Hwasong-12 har en rækkevidde på mindst 4000 kilometer.

- (Missilet, red.) krydsede himmelen over Oshima-halvøen ved Hokkaido i Japan på den tilsigtede rute og ramte målet i Stillehavet præcist, skriver KCNA.

Det er kun få uger siden, at Sikkerhedsrådet valgte at skærpe sanktionerne over for Nordkorea. Det skete efter flere nye prøveaffyringer af ballistiske missiler.