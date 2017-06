Sikkerheden øges ved mindekoncert i Manchester

Verdensstjerner som Coldplay, Justin Bieber og Katy Perry er fløjet til byen for sammen med Ariana Grande at gennemføre en mindekoncert.

Søndag aften skulle Manchester og Storbritannien have sørget for ofrene fra bombeangrebet 22. maj, hvor 22 mennesker mistede livet til Ariana Grande-koncert.

Men før sorgen har kunne lægge sig, er en ny skygge faldet over begivenheden. Efter et nyt angreb lørdag aften i London kostede syv mennesker livet, er sikkerheden ved koncerten nu skruet ekstra i vejret.

Det skriver flere britiske medier inklusiv Manchester Evening News.

Politiet i Manchester har udsendt en opfordring til fans og andre, som deltager, om ikke at medbringe rygsække eller tasker af sikkerhedsårsager.

Avisen erfarer, at sikkerheden til begivenheden vil være i et endnu højere beredskab end ellers planlagt.

Politiets opfordring indeholder også en påmindelse om, at trusselsniveauet i Storbritannien er på "alvorligt", selvom det er sænket fra "kritisk".

Det betyder, at myndigheder vurderer, at et angreb er "meget sandsynligt", men ikke "forestående".

- Vi har to større begivenheder i Manchester og omegn i dag(søndag, red.), siger Garry Shewan, der er talsperson for politiet i Manchester.

- Vi vil gerne forsikre befolkningen om at disse stadig finder sted, men det vil ske med yderligere foranstaltninger for at sikre alles sikkerhed.

Koncerten, der også har Robbie Williams, Take That, Pharrell Williams og Black Eyed Peas på programmet, vil blive sendt i 50 lande inklusiv Danmark, hvor TV2 lægger kanal til fra kl. 22.30.

Ariana Grandes manager, Scooter Braun, har på Twitter oplyst, at alle kunsterne har meldt tilbage, at de stadig ønsker at deltage, og at koncerten vil blive gennemført med "forstærket formål".

Pengene fra koncerten går til en støttefond for ofrene og deres familier. Indtil videre har fonden allerede rejst seks millioner pund. Det svarer til omkring 50 millioner kroner.