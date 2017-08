Sikkerhed skærpes omkring Norges politikere op til valg

Chefen for politiets sikkerhedstjenestes livvagter, Harald Thorp, siger, at der er frygt for angreb mod politikere.

Bølgen af angreb i Europa får også konsekvenser for den norske valgkamp op til valget om mindre end to uger.

- Enten et stort anslag fra en terrorgruppe eller fra enkeltpersoner. Der er altid en frygt for, at noget sådant skal ske, siger Thorp til mediet NRK.

Hanne Blomberg fra det norske politis sikkerhedstjenestes sektion for efterretninger, siger, at trusselsbilledet i valgkampen er præget af det generelle trusselsbillede i Europa.

- Vi har de seneste år set en ændring i negativ retning, og vi ser angreb med enkle hjælpemidler som en del af den aktuelle trussel, siger hun til NRK.

I forhold til den norske valgkamp i 2013 beskyttes flere politikere af væbnede livvagter. De politikere, som får beskyttelse, har flere livvagter end tidligere. Dertil kommer, at livvagterne bærer tungere våben.

Politiet bruger betonklodser - eller betongrise - som spærringer på centrale gader for at hindre bilangreb. Militæret bistår også i større grad end tidligere i arbejdet med beskytte politikerne.

Desuden har politiet optrappet en indsats med at undersøge politikeres vaner for at kunne fraråde dem at foretaget sig noget, som vurderes at være forbundet med særlig risiko.

- Der er nok flere, som er blevet overrasket over at have fået besøg af politiets sikkerhedstjeneste. Men det er af hensyn til deres egen sikkerhed, understreger Blomberg.

En ny meningsmåling fra NRK tydede tirsdag på, at Høyre vinder valget over Arbeiderpartiet, og at der igen kommer et borgerligt flertal.

Den siddende regering under statsminister og Høyre-leder Erna Solberg består af Høyre og Fremskrittspartiet.