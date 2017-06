Shiamilitser nedkæmper Islamisk Stat i by i Irak

En alliance af shiamuslimske militser, der blandt andet bruger iranske rådgivere, har tvunget militante fra Islamisk Stat (IS) ud af byen Baaj i det nordlige Irak.

Baaj ligger nær grænsen til Syrien og vest for Mosul, hvor det irakiske militær støttet af den internationale koalition i månedsvis har været i offensiven mod IS.

I erklæringen hedder det, at det irakiske luftvåben har givet luftstøtte til de shiamuslimske militser under offensiven mod IS, der er sunnimuslimer.

Reuters skriver, at der er iranske militærrådgivere blandt de shiamuslimske militser, som er organiseret i en alliance, der kendes som Folkelig Mobilisering.

Alliancen har også udsendt en erklæring, og den bærer navnet Abu Mahdi al-Muhandi. Han er en fremtrædende halvmilitær leder med forbindelser til Iran.

Tusindvis af militante shiamuslimer fra Irak, Afghanistan og Pakistan er trænet af Iran og slås i krigen i Syrien.

De militante fra den libanesiske milits Hizbollah samarbejder også tæt med iranske rådgivere i Syrien.

Den engelsksprogede netavis iraginews.com rapporterede i mandags, at IS var gået i gang med at brænde sine arkiver i området omkring Baaj.

Jabbar al-Maamouri fra shiaalliancen blev citeret for at sige, at afbrændingen begyndte om morgenen 29. maj.

I øvrigt skriver iraqinews.com, at der er flere end 60 militser i shiaalliancen.