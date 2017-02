Sherif beordrer omgående evakuering ved amerikansk dæmning

USA's højeste dæmning risikerer at bryde sammen, og beboere i området evakueres omgående.

Beboere for foden af USA's højeste dæmning, Oroville Dam, er blevet beordret til at forlade området omgående.

Det sker, efter at myndighederne opdagede store skader på dæmningens konstruktion under et eftersyn.

Myndighederne vurderer, at der er overhængende fare for, at dæmningen kollapser.