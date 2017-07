Sexanklager mod Bill Cosby skal prøves igen til november

Beslutningen fra dommer Steven O'Neill kommer, efter at sagen mod Bill Cosby blev erklæret ugyldig i juni.

En dommer i Norristown, Pennsylvania, måtte således opgive at nå frem til en afgørelse, fordi nævningene i sagen efter fire dages votering ikke kunne nå til enighed om at kende Cosby skyldig eller uskyldig i nogen af anklagerne.

Bill Cosby er anklaget for at have bedøvet og begået overgreb på Andrea Constand i 2004. Han nægter sig skyldig.

I alt har omkring 60 kvinder anklaget Cosby for at have udsat dem for seksuelle overgreb.

Mange af sagerne er dog juridisk forældet, og sagen i Pennsylvania er derfor den eneste, som indtil videre har ført til en strafferetlig behandling.

Anklager Kevin Steele havde på forhånd lovet, at anklagemyndigheden ville prøve sagen mod Cosby igen.

Ud over anklagerne fra Andrea Constand står Cosby over for mindst fire civile søgsmål fra mindst ti personer.

To civile retssager mod ham er planlagt til at begynde i sommeren 2018.

Bill Cosbys rolle som familiefaren Heathcliff Huxtable i 80'er-serien "The Cosby Show" gjorde ham kendt som "Amerikas far".