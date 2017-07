Sessions bliver siddende efter hård kritik fra Trump

- Jeg elsker dette job og dette ministerium. Og jeg agter at blive ved, så længe det er hensigtsmæssigt, siger Sessions, som torsdag kom på mange avisforsider efter kritik fra Trump i The New York Times.

Trump siger i et interview med avisen, at han aldrig ville have udnævnt Sessions, hvis han havde vidst, at denne ville erklære sig inhabil i forhold til undersøgelsen af mulige forbindelser mellem Trumps valghold og Rusland.

- Sessions skulle aldrig have erklæret sig inhabil. Og hvis han ville gøre det, så skulle han have orienteret mig, før han tog imod jobbet. Så havde jeg valgt en anden, siger Trump til avisen.

Sessions' begrundelse for at erklære sig inhabil var, at han havde undladt at oplyse om møder med den russiske ambassadør i Washington.

At justitsministeren erklærede sig inhabil var baggrunden for den senere udnævnelse af Robert Mueller til at lede undersøgelsen om den mulige russiske indblanding.

Undersøgelsen har ligget som en sort sky over Trump-administrationen helt fra begyndelsen.

Sessions var en af Trumps mest solide støttespillere i fasen, før han blev indsat som præsident.

Beslutningen om, at han skulle stille sig på sidelinjen i forhold til undersøgelserne omkring Rusland blev truffet på anbefaling fra medarbejdere i ministeriet, lød hans forklaring dengang.

Rusland mistænkes for at have forsøgt at blande sig i den amerikanske valgkamp i efteråret til fordel for Donald Trump.

Under høringen i Senatet før sin ansættelse fortalte Jeff Sessions ikke noget om, at han sidste år havde holdt møder med Ruslands ambassadør.

I interviewet med New York Times afslører Trump også, at hans ekstra middagsmøde i juni med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Hamburg varede 15 minutter.

Det var ifølge præsidenten en udveksling af almindeligheder i en venlig stemning. Mødet har været meget diskuteret, fordi det først i denne uge blev bekræftet af Det Hvide Hus, at mødet faktisk fandt sted.