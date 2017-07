Seniorforsker: Svensk regeringsrokade er godt politisk håndværk

Det mener Hans Mouritzen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) og beskæftiger sig med Sverige.

Den regeringsrokade, som den pressede svenske statsminister, Stefan Löfven, torsdag har præsenteret på et pressemøde oven på en skandale om it-sikkerhed, er godt politisk håndværk.

- Statsministeren efterkommer oppositionen i nogen grad og fremstår som den, der tager ansvar for Sverige i en vanskelig sikkerhedspolitisk situation, siger han.

Den svenske mindretalsregering er kommet i uføre på grund af en skandale i den svenske transportstyrelse.

De fire oppositionspartier i den borgerlige blok, Alliansen, samt indvandringskritiske Sverigedemokraterna havde mistet tilliden til tre af Löfvens ministre. Det sagde de inden torsdagens pressemøde med Löfven.

Det drejer sig om minister for infrastruktur Anna Johansson, indenrigsminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

Oppositionen beskylder de tre socialdemokratiske ministre for ikke at have orienteret om mulige læk af personfølsomme data i forbindelse med udlicitering af statslige it-opgaver i styrelsen.

Johansson og Ygeman er ude af regeringen efter rokaden. Men Hultqvist bliver.

Og det udgør et dilemma, mener Hans Mouritzen.

- Oppositionen sagde onsdag, at tilliden var væk til alle tre. Og så er det svært at stå dagen efter og sige, at tilliden til Hultqvist ikke er væk alligevel.

Samtidig er forsvarsministeren populær i brede kredse - også de borgerlige, påpeger seniorforskeren.

- Så de har virkelig fået et dilemma, som de skal tage stilling til.

Det har indtil videre kun Sverigedemokraterna og et af de borgerlige partier, Kristendemokraterna, gjort. De kræver fortsat Hultqvists afgang.

Historiker og Sverige-kender Lars Hovbakke Sørensen mener ligesom seniorforskeren, at Löfvens manøvre er klog. Men ikke på længere sigt.

- Han får reddet sin regering og flere af sine ministre på denne her måde, siger han.

- Men det er en lappeløsning og en udskydelse af problemerne, tilføjer Hovbakke, der er adjunkt i samfundsvidenskab og politik ved University College Sjælland.

Regeringen står til at gå tilbage i meningsmålingerne, påpeger Lars Hovbakke.

- Og hovedproblemet er, at Sverigedemokraterna står til en kæmpemæssig fremgang, når der skal være valg senest til september næste år, siger han.