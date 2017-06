Senatorer er splittet før afstemning om at fjerne Obamacare

En af skeptikerne fra Trumps egen fløj, den republikanske senator Rand Paul, stiller betingelser for at stemme for lovforslaget.

Donald Trumps løfte om at skrotte forgængeren Obamas sundhedsreform koster kamp i Kongressen.

- Hvis det går i stå, hvis vi når frem til en lov, der betyder mere tilbagerulning og mindre offentlig sektor, så vil jeg overveje delvis tilbagerulning, siger Paul til ABC-programmet "This Week".

Han understreger, at det fremlagte lovforslag ikke "er i nærheden af en tilbagerulning" af Obamas sundhedsreform.

Paul tilhører den ultraliberalistiske fløj i sit parti, der mener, at staten skal holde sig helt væk fra sygesikring.

På den anden fløj ligger senator Susan Collins. Hun siger søndag, at hun har "meget store betænkeligheder" ved at stemme for det lovforslag, som republikanske senatorer har fremlagt.

Hun frygter, at den republikanske lov vil fratage millioner af amerikanere den sundhedsforsikring, de har fået under Obamacare.

- Jeg tror, at deres (republikanernes, red.) chance for at få denne lov igennem i bedste fald er 50-50, siger Chuck Schumer, demokraternes leder i Senatet, til ABC.

Der er endnu ikke fastsat en dag for afstemningen i Senatet, men torsdag har været luftet som en mulighed.

Republikanerne har 52 ud af 100 stemmer i Senatet.

Det republikanske flertal i Repræsentanternes Hus har allerede vedtaget deres egen version, som afskaffer Obamacare. Med flertal i Senatet vil det blive lov, når præsidenten sætter sin underskrift.

Trump har sin helt egen forklaring på, hvorfor der endnu ikke er vedtaget en ny sundhedslov. Det er demokraternes skyld.

- Deres tema er at modsætte sig. Det er obstruktion, siger han til Fox News søndag.