Senator varsler sanktioner mod Rusland efter cyberangreb

Rusland gik for langt under det amerikanske præsidentvalg, der i sidste måned blev vundet af Donald Trump.

- Det er på tide at Rusland forstår, at nok er nok, siger Graham.

- I kan forvente, at Kongressen vil undersøge den russiske indblanding i vores valg, og på tværs af partiskel vil der komme sanktioner, som vil ramme Rusland hårdt og især Putin som enkeltperson, siger den fremtrædende senator.

Tidligere på måneden var Graham en af de senatorer, der opfordrede til en særlig granskning af cyberangreb fra udlandet.

Undersøgelsen skal især vise, om der er hold i anklagerne om, at Rusland forsøgte at påvirke det amerikanske præsidentvalg.

USA beskylder Rusland for at have foretaget cyberangreb og dermed have blandet sig i det amerikanske valg. Nogle af påstandene antyder, at det kan have tippet valget til Trumps fordel.

Hackere har blandt andet snuset rundt i Den Demokratiske Nationalkomités (DNC) it-systemer i perioden op til valget 8. november.

Ifølge amerikanske efterretningstjenester var det russiske hackere, der stod bag angrebet på DNC i løbet af sommeren.

Hackerne skaffede sig adgang til en række interne e-mails, som senere blev lækket via WikiLeaks.

Russiske embedsmænd har afvist alle beskyldninger om indblanding i det amerikanske præsidentvalg.