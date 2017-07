Senatets krigsveteraner fordømmer forbud mod transkønnede

Ud over protester fra lægeforeninger, menneskeretsorganisationer og grupper, der kæmper for transkønnedes rettigheder, vækker udmeldingen også harme hos nuværende og tidligere politikere.

USA's præsident, Donald Trump, har gjort sig upopulær i mange kredse, efter at han onsdag meddelte, at han vil ikke tillade transkønnede personer at gøre militærtjeneste.

Ifølge Ash Carter, der som forsvarsminister under Barack Obama var med til at ophæve forbuddet mod transkønnede i militæret, er kvalifikationer det eneste, der skal afgøre, om folk har en fremtid i militæret.

- Det her er socialpolitik og hører ikke hjemme i vores militær, siger han om Trumps udmelding.

Senator Tammy Duckworth, der er krigsveteran fra Irak, beskylder Trump for diskrimination og for at modarbejde den nationale sikkerhed.

I en udtalelse nævner hun, at da hun blev skudt ned i en Black Hawk-helikopter og mistede begge ben, var hun ligeglad med, "om de amerikanske soldater, der satte deres liv på spil for at redde mig var bøsser, heteroseksuelle, transkønnede eller noget andet".

- Det eneste, der betød noget, var, at de ikke efterlod mig, fastslår hun.

Forsvarsministeriet opgav sidste år efter ordre fra daværende præsident Barack Obama et forbud mod militærfolk, der er åbenlyst transkønnede.

Derfor var der en forventning om, at erklærede transkønnede allerede fra begyndelsen af i år kunne lade sig indskrive i hæren.

I slutningen af juni udsatte forsvarsminister Jim Mattis dog en plan fra Obamas dage, som gradvist ville tillade transkønnede at gøre tjeneste i hæren.

Og onsdag skar Trump igennem.

- Efter at have rådført mig med mine generaler og militære eksperter, så vær hermed informeret om, at USA's regering ikke vil acceptere eller tillade, at transkønnede personer gør tjeneste under nogen form i det amerikanske militær, skrev han på Twitter.

Tidligere vicepræsident Al Gore er overbevist om, at Trump ikke har drøftet sagen med militære ledere.

Gore mener, at Trump med udmeldingen forsøger at bortlede opmærksomheden fra mere vigtige politiske emner.

Den fremtrædende republikaner og krigsveteran John McCain går også op mod Trump.

- Enhver amerikaner, som opfylder optagelseskravene, bør have lov til at gøre tjeneste. Uafhængig af køn, siger han.

Nancy Pelosi, leder af Demokraterne i Repræsentanternes Hus, kalder Trumps beslutning "modbydelig og ondskabsfuld".