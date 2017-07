Senatet udskyder afstemning om Obamacare-erstatning

Det oplyser Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, sent lørdag aften lokal tid ifølge New York Times.

Beslutningen om at udskyde den skyldes, at senator John McCain ville være ude af stand til at deltage i afstemningen, da han stadig ikke er kommet sig oven på en operation i øjet fredag.

Uden McCains stemme vil Republikanerne ikke have stemmer nok til at tilbagerulle den tidligere præsident Barack Obamas sundhedsreform - populært kaldet Obamacare.

Fraregnes McCain vil Republikanerne kun have 49 potentielle stemmer, da samtlige demokrater og to uafhængige senatorer stemmer nej til Republikanernes udspil.

John McCain oplyste lørdag, at han fredag var blevet opereret for en blodansamling i det ene øje.

Han vil derfor blive i sin hjemstat Arizona den kommende uge, mens han kommer til hægterne.

En ny sundhedsreform er en af Republikanernes mærkesager.

Det har dog vist sig svært for Republikanerne at blive enige om en erstatning af Obamacare.

Flere republikanerne har åbent erklæret, at de ikke bryder sig om lovforslaget i dets nuværende form.

Bestræbelserne på at få gennemført en ny sundhedsreform er blevet yderligere besværliggjort, efter at Kongressens eget budgetkontor har vurderet, at Republikanernes plan vil betyde, at 20 millioner amerikanere vil miste deres sundhedsforsikring i 2026.