Senatet kræver mere viden om Trumps møde med Lavrov

Det republikanske medlem af Repræsentanternes Hus Barbara Comstock opfordrer til, at øjeblikkeligt bliver redegjort for mødet mellem præsidenten og den russiske udenrigsminister ved hemmelige briefinger.

Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, general H.R. McMaster, afviser, at den amerikanske præsident gjorde sig skyldig i et brud på den nationale sikkerhed under et møde med Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, ved at afsløre stærkt fortrolige informationer Islamisk Stat.

- Hele præmissen for den artikel er falsk, når det gælder påstanden om, at præsidenten på nogen måde havde en samtale, som var upassende, og som resulterede i en form for brud på den nationale sikkerhed, siger H.R. McMaster, som tirsdag blev mødt med byger af spørgsmål om sagen ved et pressemøde i Det Hvide Hus.

I en kommentar til udbredt bekymring for, at Trump kan have skadet den amerikanske efterretningstjenestes relationer ved at give Rusland oplysninger fra en nær allieret, svarede McMaster:

- Jeg er ikke bekymret overhovedet. Det var en passende samtale på alle måder, siger han om mødet mellem Trump og Lavrov.

Han gjorde det derefter klart, at Trump ikke var blevet orienteret om, hvem de oplysninger, som han videregav til russerne, stammede fra.

Ved mødet mellem Trump og den russiske udenrigsminister deltog også russernes ambassadør i USA, Sergej Kisljak.

Det fandt sted dagen efter, at Trump havde fyret chefen for FBI, Jim Comey. Den afsatte FBI-chef havde bebudet en efterforskning af, om Trump-kampagnen samarbejdede med Rusland under valgkampen sidste år.