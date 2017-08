Senatet godkender populær advokat som ny FBI-chef

Senatet i Washington D.C. har med et stort flertal godkendt den populære advokat Christopher Wray som ny direktør for forbundspolitiet FBI.

Wray er udpeget af Trump selv, men han har stor opbakning blandt vigtige spillere hos både Republikanerne og Demokraterne.

Blandt andet har de to tidligere justitsministre Eric Holder og Sally Yates, der begge tjente under den demokratiske præsident Barack Obama, givet deres støtte til Wray.

Den 50-årige Wray lovede under sin høring i Kongressen, at han vil forblive selvstændig, og at han ikke vil blive revet med af eventuelt pres fra Donald Trump.

Trump har fået meget kritik for at fyre Wrays forgænger, James Comey.

Kritikere mener, at Trump skilte sig af med Comey, fordi FBI efterforsker, om Rusland har samarbejdet med Trumps kampagnestab under præsidentvalget i fjor.

Wray overtager dermed styringen af FBI på et svært tidspunkt. Det mener den demokratiske senator Amy Klobuchar.

- Den tidligere FBI-direktør blev fyret på grund af Rusland-undersøgelsen. Den stedfortrædende justitsminister blev fyret, og vi har haft en række fyringer i regeringsapparatet de seneste måneder. Det er et svært tidspunkt at tage over, siger hun.

Christopher Wray har tidligere stået i spidsen for kriminalafdelingen i justitsministeriet under den republikanske præsident George W. Bush.

Amerikanske efterretningstjenester mener, at Rusland har prøvet at påvirke udfaldet af det amerikanske præsidentvalg i november sidste år til fordel for Trump.

I juni kom det frem, at præsidenten selv bliver undersøgt for muligvis at have forhindret efterforskernes arbejde.

Undersøgelsen drejer sig om, at Trump fyrede Comey, samt om at præsidenten angiveligt gav Comey ordre til at stoppe en undersøgelse af tidligere sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.