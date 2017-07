Senatet afviser endnu en gang at skrotte Obamacare

Det amerikanske senat har således onsdag aften dansk tid endnu en gang afvist et republikansk forsøg på at trække den tidligere præsident Barack Obamas sundhedsreform, kendt som Obamacare, tilbage.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Helt konkret stemte Senatet onsdag om at trække Obamacare tilbage og give Republikanerne en periode på to år til at komme med en erstatning.

Det blev altså afvist.

Republikanerne har ellers flertal i Senatet. Men syv af de republikanske senatorer valgte ved onsdagens afstemning ligesom alle demokraterne at stemme imod en tilbagetrækning.

Dermed var der 55 stemmer imod og 45 stemmer for.

Onsdagens resultat er en gentagelse af en afstemning tirsdag aften, hvor en tilbagetrækning af Obamacare ligeledes blev stemt ned.

En af de republikanske senatorer, der tidligere har tilkendegivet, at hun ikke vil støtte en tilbagetrækning af Obamacare, er Susan Collins fra delstaten Maine.

- Jeg tror ikke, at det vil være konstruktivt at ophæve en lov, der på dette tidspunkt er så integreret i vores sundhedssystem, og så håbe på, at vi i løbet af de næste to år finder på en erstatning, sagde hun til journalister i sidste uge ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Moderate republikanere har især udtrykt bekymring over, at skrotningen af Obamacare kan føre til store beskæringer i det over 50 år gamle sundhedsprogram Medicaid. Det er en sundhedsplan for primært fattige amerikanere.

Medicaid har været populær i mange stater - også i stater med republikanske guvernører.

Ifølge beregninger fra det uafhængige budgetkontor i Kongressen vil 32 millioner flere amerikanere miste deres sygeforsikring inden 2026, hvis Republikanernes forsøg på at ophæve Obamacare uden en erstatning lykkes.