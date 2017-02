Senat godkender kontroversiel Sessions som justitsminister

Afstemningen endte med 52 stemmer for og 47 imod.

Kun en enkelt demokrat endte med at stemme for at indsætte Jeff Sessions i det magtfulde embede.

Demokraten Elizabeth Warren var udelukket fra afstemningen.

Det skete, fordi hun ifølge et flertal af republikanerne i Senatet havde forbrudt sig mod Senatets regler ved at tale dunder mod Sessions udnævnelse fra talerstolen.

Posten som justitsminister har i nogle dage været varetaget af den føderale anklager Dana Boente.

Han har haft posten til låns, efter at Trump mandag fyrede landets fungerende justitsminister, Sally Yates.

Årsagen var, at hun afviste at forsvare præsidentens indrejseforbud mod flygtninge og statsborgere fra syv mellemøstlige og arabiske lande. Et forbud, der siden er blevet suspenderet af en føderal domstol.

70-årige Sessions bliver af The Washington Post beskrevet som "den intellektuelle godfather" bag store dele af Trumps politik.

Hans indflydelse på præsidenten strækker sig ifølge avisen ud over det område, han får øverste ansvar for. Angiveligt har han stor indflydelse på både handels-, sundheds- og sikkerhedspolitik.

Sessions har i mange år været en kontroversiel figur i USA. Ikke mindst i Det Republikanske Parti hvor han siden midten af 00'erne har været en outsider på grund af sit benhårde syn på indvandring.

Alabama-senatoren er også modstander af fri abort og ægteskaber mellem homoseksuelle.