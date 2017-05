Selvmordsbombere fra IS dræber 35 i Irak

Bombemassakren sker på et tidspunkt, hvor irakiske sikkerhedsstyrker er tæt på at have nedkæmpet Islamisk Stat i storbyen Mosul.

- I Bagdad skete selvmordsangrebet ved en kontrolpost i bydelen Abu Dsheer, hvor 24 mennesker blev dræbt og 24 blev såret, siger general Saad Maan til AFP.

Soldater dræbte den ene selvmordsbomber, men den anden nåede at udløse sin bilbombe.

I det sydlige Irak blev en bil fyldt med sprængstoffer sprængt i luften ved en kontrolpost i Basra. Mindst 11 blev dræbt og 30 blev såret.

I Mosul er jihadisterne i den irakiske storby "på randen af et totalt nederlag", sagde Iraks militære talsmænd tidligere på ugen.

De irakiske styrker indledte en omfattende offensiv for at genindtage Mosul for syv måneder siden. Hæren indtog først den østlige del af byen og er nu tæt på også at have kontrol over den vestlige del.

Oberst John Dorrian, som er talsmand for den amerikanskledede internationale koalition mod Islamisk Stat, sagde først på ugen, at enden er nær for jihadisterne i Mosul.

- Fjenden er tæt på et totalt sammenbrud i Mosul, sagde obersten.

Jihadisterne har nu kun kontrol over nogle få byområder nær Den Gamle Bydel, hedder det. Områdets snævre gader og små bygninger har vanskeliggjort sikkerhedsstyrkernes fremrykning, da soldaterne i stigende grad er blevet tvunget til at rykke frem til fods.

Tilstedeværelsen af en stor civil befolkning i Mosul forhindrer en hurtig militær sejr.

Mosul har været under Islamisk Stats (IS) kontrol siden 2014.