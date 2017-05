Selvmordsbomber med politisk mål dræber 25 i Pakistan

Et formodet selvmordsangreb har kostet 25 mennesker livet i Pakistan. Det rapporterer en række internationale nyhedsbureauer.

- Vi har taget imod 20 lig og flere end 35 sårede, sagde Shafi Zehri, der er læge på et lokalt hospital, tidligere til Reuters.

Ifølge dpa oplyser polititalsmand Imdad Ali, at antallet af sårede er oppe på 50. 10 personer skal være i kritisk tilstand.

Angrebet fandt sted i den uroplagede Baluchistan-provins fredag.

Der var en "kæmpe" eksplosion, der lød i Mastung-distriktet, skriver AFP.

Målet for angrebet var angiveligt en senator. Senatoren, Maulana Abdul Ghafoor Haideri, der er næstformand for det pakistanske underhus, er blandt de sårede.

Han kunne selv udtale sig til pressen efterfølgende.

- Jeg er i live. Allah har skånet mit liv. Det var en pludselig eksplosion. Stykker fra bilens forrude ramte mig. Jeg er såret, men jeg er i sikkerhed. Chaufføren og andre ved siden af mig i bilen er slemt tilredt, siger Haideri til tv-stationen Samaa ifølge AFP.

Den ekstremistiske bevægelse Islamisk Stat (IS) hævder at stå bag fredagens angreb. Det sker i en meddelelse sendt ud via gruppens nyhedsbureau, Amaq.

Her lyder det, at en person med relation til IS udløste bomben. Vedkommende bar sprængstofferne på en vest.

Provinsen, der ligger i den sydvestlige del af Pakistan, har været præget af angreb, da forskellige militante grupper findes i området.

I slutningen af sidste år ramte en række blodige angreb. Tilsammen kostede de flere end 180 mennesker livet.