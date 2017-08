Selvmordsbomber i Afghanistan dræber Nato-soldat

Den dræbtes nationalitet er ikke oplyst. En anonym kilde fra det amerikanske militær siger til Reuters, at der "tilsyneladende" ikke er tale om en amerikansk soldat, men kommer ikke med yderligere oplysninger.

Hændelsen fandt sted i Qarabagh-området.

Bagram, der ligger cirka 50 kilometer nord for hovedstaden Kabul, er det amerikanske militærs største base i Afghanistan.

Taliban har på sociale medier taget skylden for angrebet.

Ligeledes torsdag styrede en selvmordsbomber en bil fyldt med sprængstoffer ind i en af det afghanske politis kontrolposter i den sydlige del af Helmand-provinsen.

To politifolk blev dræbt og to såret, oplyste politiet i området til nyhedsbureauet AP.

Onsdag dræbte oprørsbevægelsen to amerikanske soldater i den sydlige provins Kandahar. Også her blev et køretøj med sprængstoffer anvendt som våben. Taliban hævdede at stå bag.

Angrebene er en påmindelse om de farer, som amerikanske og andre landes udstationerede soldater udsættes for i Afghanistan.

USA's præsident, Donald Trump, overvejer, om at han skal sætte tusindvis af flere soldater ind i det, der har udviklet sig til USA's længste krig.

Aktuelt er der 8400 amerikanske militærfolk i landet. Ifølge Reuters stiller Trump sig skeptisk over for et ønske fra militære ledere om at øge USA's engagement i Afghanistan.