Selvmordsangreb koster syv mennesker livet i Pakistan

De blev skudt af politiet og byrettens sikkerhedsfolk cirka 20 minutter efter angrebet. Jamaat-ul-Ahrar, som er en del af det pakistanske Taliban, hævder at stå bag angrebet.

Det er det seneste af en række angreb, som har været rettet mod advokater, dommere og andre ansatte i det pakistanske retsvæsen.

Pakistansk Taliban har udført flere angreb i løbet af den sidste uge. Og i begyndelsen af februar varslede de nye angreb i Pakistan mod blandt andre retsvæsnet.

At grupper som Taliban angriber retsvæsnet er et udtryk for deres utilfredshed med det juridiske system. Det siger Mona Kanwal Sheikh, der er seniorforsker i international sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier.

- Pakistansk Taliban ser det eksisterende retsvæsen som korrupt, og de ser sig selv som et bedre alternativ. De vil gerne have mere sharia i Pakistan, siger hun.

Taliban ser personer, som arbejder i retsvæsnet, som repræsentanter for det system, de vil ødelægge. Og derfor er de mål for angrebene, siger Mona Kanwal Sheikh.

- Den pakistanske hær har siden 2014 gennemført en militæroperation i området. Og de har sagt, at de nu har fjernet enhver terrorbevægelse fra Pakistans overflade.

- De her angreb kommer som et modsvar til den fortælling. Taliban vil vise, at de stadigvæk lever i bedste velgående og ikke er blevet udraderet, siger hun.